“Sıcaklık 14-17 derece dolaylarında seyredecek”

Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) son meteorolojik durumla ilgili değerlendirmede bulunan Buran, ekim ve kasım ayları ile Aralık’ın 20’sine kadar geçen sürede yağışların mevsim normalleri altında kaldığını söyledi.

Buran, 20-23 derece dolaylarında seyreden hava sıcaklığının 6-8 derecelik düşüşle mevsim normalleri civarına, 14-17 dereceye indiğini belirtti.

“EKİM AYINDA YAĞIŞLAR MEVSİM NORMALLERİNİN YÜZDE 78 ALTINDA KALDI”

Buran, ekim ayında yağışların mevsim normallerinin yüzde 78 altında kaldığını söyleyerek, kasım ayında kuzey sahili dışında yağışların tüm bölgelerde mevsim normallerinin yüzde 30-50 altında olduğunu ifade etti.

Raif İlker Buran, bu ayın 20’sine kadar KKTC ortalamasına düşen yağışların mevsim normallerinin yüzde 30 altında kaldığını belirterek, yağışların özellikle Orta Mesarya’daki ekinlerin çimlenmesi için gerekli nemi sağlayamadığını kaydetti.

“SICAKLIK 14-17 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDECEK”

Ay sonuna kadar küçük dalgalanmalar olsa da sıcaklığın 14-17 derece dolaylarında seyredeceğini belirten Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların Aralık sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Buran, “Ocak’ta mevsim normalleri üzerinde yağış bekliyoruz” dedi.