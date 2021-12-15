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Sıcaklık 14 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sağanak yağışlar hafta boyunca sürecek, sıcaklık ise 14-17 derece dolaylarında seyredecek.

15 Aralık 2021 Çarşamba 15:22
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Sıcaklık 14 Dereceye Kadar Düşecek
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Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Aralık tarihlerini kapsayan tahminlerine göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava tahmin raporuna göre hava yarın, Cuma ve Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazar ve Pazartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve Çarşamba ise parçalı bulutlu olacak.

Dönem süresince en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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