Sıcaklık 25 dereceye kadar düşecek

Alçak basınç sistemi ile hafta başı ılık ve diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan ülkede, hava sıcaklığı 25 dereceye kadar düşecek. Rüzgar, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 16–22 Ekim tarihleri arasında hava durumu tahminlerine göre, bölge, alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü ılık, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, pazar günü ise parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Yağmur etkisini hafta başı da sürdürecek. Hava, pazartesi günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, salı günü ise parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Yağmurlu hava yerini çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe ve cuma ise açık ve az bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklığının, yarın iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 ºC, diğer günlerde ise 25-28ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.