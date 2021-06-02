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Sıcaklık 31-34 Derece Dolaylarında Seyredecek

Hava, gelecek hafta Çarşamba gününe kadar açık ve az bulutlu olacak; sıcaklık da 31-23 derece civarında seyredecek.

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:09
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Sıcaklık 31-34 Derece Dolaylarında Seyredecek

Bölgenin 3 - 9 Haziran tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve az bulutlu, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu, Çarşamba günü ise açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 - 34 ºC, sahillerde ise 27 - 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:49
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