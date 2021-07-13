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Sıcaklık 40 derece dolaylarında olacak

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KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 13 Temmuz 2021 Salı için hava tahminleri...

13 Temmuz 2021 Salı 08:06
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Sıcaklık 40 derece dolaylarında olacak

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.

Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 40, sahillerde ise 37 derece dolaylarında olacak.

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