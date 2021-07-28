Sıcaklık 41 derece olacak

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 41, sahillerde ise 39 derece dolaylarında olacak.
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 28 Temmuz 2021 Çarşamba için hava tahminleri...
Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek.
Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 41, sahillerde ise 39 derece dolaylarında olacak.