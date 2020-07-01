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Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 2-8 Temmuz arasında hava, açık ve az bulutlu olacak; sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:59
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Sıcaklık 41 dereceye yükseliyor

Hava sıcaklığı 41 derece yükseliyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 2-8 Temmuz arasında hava, açık ve az bulutlu olacak; sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek.

Dairenin 2-8 Temmuz dönemine dair tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç ve sıcak, nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu sürede hava açık ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 33-36 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Anahtar Kelimeler:
Hava Durumu
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