Sıcaklık düşecek, güneyde sarı alarm verildi

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi, karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı haftalık hava raporuna göre, önceleri “oldukça soğuk ve nemli” olması beklenen hava hafta sonuna doğru “soğuk ve nemli” olacak.Önceleri 8 - 11 derece seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının haftanın ilerleyen günlerinde 14 - 17 derece dolaylarında olması öngörülüyor..

Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olması beklenen yarın ilk saatlerde dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması öngörülüyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise don olayı bekleniyor.

Rüzgar, hafta sonu ve haftanın ilk günleri kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.

Güneyde sarı alarm

Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün için sarı alarm uyarısında bulundu.

Haber kaynaklarına göre, şiddetli rüzgarın bölgeyi etkilemesini bekleyen Meteoroloji Dairesi, yağış şiddetinin saatte 35 mm’yi geçmesini ve rüzgarın 8 bofora çıkmasını bekliyor.

Son 3 yılın en soğuk havasının etkili olması beklenen önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 16 dereceden 6 dereceye, dün geceden beri kar yağan dağlık kesimlerde ise 4 dereceden eksi 3 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Havanın Cumartesi ve Pazar günü daha da soğuması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Şiddetli yağmur ve kar yağışının sadece Trodos’ta değil, alçak kesimlerde de etkili olması öngörülüyor.

Kaynak: Sıcaklık düşecek, güneyde "SARI ALARM"