Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Sıcak hava bölgede etkisini bugün de sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin günlük (1 Ağustos) hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklık en yüksek Lefkoşa'da 39, Gazimağusa ve Girne'de 34, Güzelyurt'ta 35, İskele'de 36 ve Lefke'de 30 derece olacak.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.