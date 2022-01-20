Şiddet hepimize bulaşıyor…

Ey siyasiler! Biliyorum seçim sizin için çok önemli ama haberiniz olsun, bu ülkede çocuklar, kadınlar şiddet görüyor… Bu ülkede şiddetin bulaşmadığı yer kalmadı… Şiddet toplumumuzun en büyük sorunlarından biri haline geldi. Kimsenin kimseye tahammülü yok, insanlar öfke patlaması içinde.. Çocuğa, kadına, erkeğe, hayvana her şeye karşı saldırganlaşıyoruz… Sadece basına yansıyanlar bile bizi tokatlamaya yetiyor ancak basına veya adli makamlara yansımayan, kapalı kapılar ardında kalıp dışarıya sızmayan şiddet vakalarının sayısını hayal etmek bile istemiyorum…

Ülkemizde şiddet eğilimi hem evde hem sokakta giderek artarken, şiddet görmeyenler bile bunu iliklerine kadar hissediyor. Bunun bir değil, pek çok nedeni var. Ama şu da bir gerçek ki; toplumsal duyarlılık yerine bireysellik, bencillik ön plana çıktı, herkes kendi çapında çocuklarını, ailesini kurtarmanın yolunu tuttu… Ve devletin yetkili kurumlar sorunları önemsemek yerine görmezden gelerek yada öteleyerek daha sarmal hale gelmesini adeta seyrediyor…

Çok sık gördüğümüz şiddet haberlerine karşı, belki de kendimizi korumak adına duyarsızlaşıyoruz. Bir kısmımız, bu haberleri duymamak adına medyayı takip etmiyor. Bu kadar stresi, acıyı taşıyacak gücümüz kalmadı! Bu nedenle herkes kendince koruma yöntemleri geliştiriyor. Unutmayalım ki, çözüme ilişkin bireysel adımların yetersiz kalacağı ya da devletine güvenemeyen, çaresizlik içinde kahrolan çok sayıda insanımız da var. Lütfen onların sessiz çığlığını duyalım…

Kadına, çocuğa şiddet insanlığa ihanettir… En büyük tehlike ise şiddete duyarsız hale gelen toplumların oluşmasıdır…Ve şiddete duyarsız kalan bir toplum geleceğine ihanet ediyor demektir…

Biliyorum şimdi meclise girebilmek, bakan olabilmek siz siyasiler için çok önemli ama çok daha geç olmadan şiddete karşı seferberlik başlatmalıyız. Sesimizi yükseltmeliyiz... Devlet ve tüm sivil toplum kuruluşları birleşip şiddeti doğuran nedenleri, şiddetten korunmanın yöntemlerini ve şiddeti sona erdirmenin yollarını bulmalı… Sesimizi daha çok yükseltmeliyiz! Güçlerimizi birleştirip çözüm yollarını konuşmalıyız.

Şiddet konusunda; polisiye tedbirler, yasaklamalar, yazılı kurallarla gün kurtarılabilir… Ancak gelecek için kalıcı olamaz… Ülke açısından toplumsal bir seferberliğin kıyısındayız…

Ve şimdi kalp atışı seçimle hızlanan isimlere çağrımdır… O koltuklara oturduğunuz zaman, şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evleri yapın, Sosyal Hizmetler Dairesi’ni güçlendirin, aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, anne-baba eğitim programları başlatın… Çocuklarımızı, kadınlarımızı koruyun…