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Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı!

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:06
Şiddet uygulayan sevgilisini bıçakladı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da faaliyet gösteren vagon isimli işyeri önünde iki gurup arasında çıkan kavga neticesinde tutuklanan zanlılar Hasan Mamalı, Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Kazım Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, huzurda bulunan zanlılar Hasan Mamalı, Erinç Salih Kuraner ve Yusuf Uçar’ın beraberlerinde olan ve aranan iki kişiyle 16.08.2019 tarihinde saat 01.30’da Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi’nde Vagon isimli işyeri önünde çıkan sözlü tartışma esnasında, Güzelyurt’ta sakin Hamit Saçar ve Tahir Dalgıç’ı elleri ve ayaklarıyla muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp ettikleri sırada, Hamit Saçar’ın çenesinin kırılmasına sebep olarak, vahim zarar suçunu işlediklerini anlattı. Tahkikatın yeni başladığını alınması gereken ifadeler, aranan iki şahıs ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen Sevinç, bu aşamada zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmalarının yeterli olacağını söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
şiddet
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Ayşe 2019-08-19 18:56:10

İyi yapmış

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