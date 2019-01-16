Şiddetli fırtına ağaç devirdi

Akdoğan’da yağmur ve şiddetli fırtına bir ağacı devirdi.
16 Ocak 2019 Çarşamba 12:03
Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına dün gece Akdogan’da Polatpaşa Lisesi’ndeki bir ağacı devirdi. Okulun kapalı olduğu bir saatte devrilen ağaç şans eseri kimseye zarar vermedi.
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