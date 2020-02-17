Şiddetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiye göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarının kıyı şeridinde 15-17 derece, iç kesimlerde ise16-17 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTTIRACAK

Öğle saatlerinde hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik beklenmezken rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.