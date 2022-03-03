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Şiddetli rüzgar gece yarısına kadar etkisini kaybedecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında şiddeti en yüksek seviyeye ulaşan rüzgarın gece yarısına kadar etkisini kaybedeceğini söyledi.

03 Mart 2022 Perşembe 18:44
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Şiddetli rüzgar gece yarısına kadar etkisini kaybedecek
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Ülkede bu sabahtan itibaren etkili olan rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı.

TAK’a konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında şiddeti en yüksek seviyeye ulaşan rüzgarın gece yarısına kadar etkisini kaybedeceğini ancak yarın da zaman zaman kuvvetli eseceğini söyledi.

Dünkü meteorolojik ihbarda öngörülen hızın saatte 102 kilometre olduğunu belirten Buran, 3 istasyonda bunun üzerinde ölçüm yapıldığını, rüzgarın Alsancak’ta 129, Boğaz’da 118, Yakın Doğu’da 115 ve Serdarlı’da 101 kilometre hızda estiğini açıkladı.

Buran, rüzgarın yarın kuzey ve batı yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli eseceğini de söyleyerek, "Bu akşama kadar sağanak yağış geçişleri var ama etkili yağış beklemiyoruz. Pazar günü de yağış olacak” dedi.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, 16-19 derece dolaylarında seyredeceğini de ifade etti.

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