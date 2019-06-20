Şiddetli rüzgar yangına neden oldu!

Karşıyaka'da bugün saat 13.50 sıralarında, manastır yolunun kuzey kısmındaki ormanlık arazi içerisinde çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alanda bulunan 9 selvi, 1 zeytin, 2 harnup ve maki bitki örtüsü yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hatlarının birbirine temas etmesi neticesinde çıkan kıvılcım sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Fotoğraf: temsili