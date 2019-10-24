Şiddetli yağış trafiği olumsuz etkiledi

Lefkoşa’yı etkisi altına alan aşırı yağış nedeniyle Dr Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir bölümü sular altında kaldı.

Yolun Gazimağusa istikametine doğru gidiş yönü bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede bulunan trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

Trafik ışıklarındaki arızanın giderilmesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü…

Yağış nedeniyle bazı yollarda ise su birikintileri meydana geldi…

Öte yandan, Geçitkale Belediye binasının yakınına yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu, belediyede büyük hasar meydana geldi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın BRT muhabirine verdiği bilgiye göre, belediye binasındaki tüm elektrikli cihazlar yıldırım düşmesi sonucu zarar gördü.

Öztaş, Belediye’de şu an için tahsilat dahil hiçbir işlemin yapılamadığını söyledi.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatte en çok yağışın Kantara’ya düştüğünü açıkladı.

Yağışlı havanın hafta boyunca yer yer sürmesi bekleniyor…

Meteoroloji Dairesi özellikle bu gece yarısından itibaren 25 Ekim Cuma öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışla birlikte fırtına şeklinde rüzgarın da etkili olacağını duyuran Meteoroloji Dairesi vatandaşları; dolu yağışı, su baskını, dere taşması ve yıldırım düşmesi gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(BRT)