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Sideral'den KIB-TEK suçlamalarına yanıt: "Yarım milyon dolardan fazla bakiye ödenmedi"

KIB-TEK'e yakıt taşıyan firmadan basın açıklaması.

07 Temmuz 2022 Perşembe 21:00
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Sideral'den KIB-TEK suçlamalarına yanıt: "Yarım milyon dolardan fazla bakiye ödenmedi"
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Açıklama şu şekilde:

Firmamız Sidereal Lines Ltd. 2021 yılının Ekim ayında KIBTEK tarafndan açılan akaryakıt  tedarik ihalesinde en düşük teklifi vererek kazanmıştır. Şirketimizin akaryakıt tedariği alanındaki geniş tecrübesi ve çevreye duyarlılığımızdan hareketle ihaledeki yakıt özelliğinden daha üstün teknik özelliklere sahip, temiz yakıt getirilmesi için kendi talebimizle ek yükümlülük  altına girdik ve bu hususları ihale sonrası sözleşmeye dahil ettirdik. Bu ihale öncesinde açılan her ihaleyi kazanmış olmamıza rağmen, başka birilerinden daha yüksek fiyatlara yakıt alınması için ısrarla her ihale iptal edildi. Zamanında Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığımız davalarda  haklılığımız tescil edildi ve Sayıştay raporlarında haklılığımız kayıtlara girdi. Şimdi aynı filmin  başka perdesi oynanıyor. KIBTEK’in sözleşmedeki yükümlülük ihlallerinden kaynaklanan birçok olumsuzluklara rağmen, 150 bin ton için açılan ihale çerçevesinde 155 bin ton kaliteli yakıtı ihaledeki en düşük fiyattan teslim ederek görevimizi alnımızın akıyla yerine getirdik. Şeffaflık ilkesi çerçevesinde, bugüne kadar yaptığımız her yakıt ikmalinin analiz sonuçlarını www.siderealines.com üzerinden düzenli olarak yayınladık. Rusya – Ukrayna savaşından dolayı piyasayı kilitleyen ambargolar bile bizleri KIBTEK’in plansız, programsız, hukuk zemininden ve  profesyonellikten uzak davranışları kadar zorlamadı. KIBTEK birçok defa almış olduğu yakıtın ödemesini geç ve eksik yaptı, almış olduğumuz yakıt bedelini tedarikçi firmaya ödememiz   mümkün olmadı ve çalıştığımız bankamızın bizlere sağladığı destekle faiz ödeyerek KIBTEK’in  adına ödeme yapmak zorunda kaldık Parasını alamadığımız yük dolu gemilerimiz Teknecik’te bekletildi,   geciktirildi ve sonraki sevkiyatlarımızın aksatılmsına yol açıldı. KIBTEK, sözleşme şartlarına göre önceden vermesi gereken 3 aylık yükleme programlarını eksik, plansız, keyfi, kısa ve günü kurtaracak  şekilde vererek verimli yükleme programlaması yapmamızı imkansız kıldı. KIBTEK depolarını bilerek  sıfır stoğa yakın seviyede tuttu ve sürekli yakıt tükenmesi riskiyle karşı karşıya kaldı.Bütün bu baskılar altnda sözleşmemiz devam ettiği süre içerisinde KIBTEK’in parasızlığı ve saatlerle yarışarak tedarik  taahhütlerimizi birtamam yerine getirdik. Sn. Başbakan Ünal Üstel ve Sn. Bakan Sunat Atun’un yaptığı  açıklamalarda sözleşmenin sonuna gelen firmamızı mevcut yakıt krizinden sorumlu göstermeye çalışarak  softa şaşırtması yapmalarını hayretle izledik.  Sn. Başbakan: Biz görevimizi tamamladık, şeffaf bir şekilde, en düşük fiyatan 155 bin ton yakıt teslim  ettik. Üstelik KIBTEK tarafndan mağdur edildik, yarım milyon dolardan fazla bakiye hala daha şirketimize ödenmedi. Aylar öncesinden sözleşmemizin biteceği bilinmesine rağmen sonrası için program yapmanız   ve şeffaf bir ihaleye aylar önceden çıkmış olmanız gerekirken, doğrudan TPIC’ten yakıt almak için yasa  geçirdiniz. TPIC’ten ihalesiz yakıt almayı bile programlamayı başaramadınız. Koskoca KIBTEK’i ve ülkeyi  böyle zamanda sıkıntıya soktunuz. Bizimle ilgili yapmış olduğunuz mesnetsiz açıklamalar ile şirketimizi  ve aile bireylerimizin yaşamlarını tehdit altında bıraktınız. İşin gerçeği toplumun gözü önündedir.  KIBTEK’i bilerek yakıtsız bıraktınız, daha ucuza yakıt varken,şeffaf olmayan bir şekilde, ne olduğu belirsiz  yakıtları KIBTEK depolarına indirdiniz.  KIBTEK 13 Nisan 2022’de firmamıza yazılı olarak SON defa yakıt talebi yaptığını bildirdikten sonra, bize  olan 9.5 milyon doları haftalarca ödemedi. Çıkarttığınız Yasa Gücünde Kararname ile ihalesiz bile yakıt  almayı başaramayınca KIBTEK’in bize hala daha 2.5 milyon dolar borcu varken, bizi tehdit ederek  sözleşme çerçevesinde alabileceğiniz son 9967 ton yakıtı 5 gün gibi mantıksız bir süre içerisinde  getirmemiz için baskı uygulandı. Aylarca bekleyip program yapmayan KIBTEK’in aniden karar verince 5  günde yakıt getirmemizi beklemesi, üstelik de bu talebi 2.5 milyon dolar ödenmemiş borcu varken   yapması, ihalesiz ve şaibeli yakıt almaya zemin hazırlayan kötü niyetli ve maksatlı bir davranıştır.   Borçlarını ödemeleri kaydıyla sözleşme şartlarında son kalan yakıtı getirebileceğimizi yazılı olarak  bildirdiğimiz halde, KIBTEK’in bize bugün yarım milyon dolardan fazla ödenmemiş borcu mevcuttur. İşin en trajikomik tarafı, ihalesiz getirilen tek bir atık toplama tankerinde tek seferde 1100 ton yakıta  ödenen bedel bile bize ödenmeyen borçtan kat kat fazlasının halkın cebinden çalınması anlamına  gelmiştir. KIBTEK hala daha alacağımızı ödemediği için konu yargıya haftalar önce taşınmış olup, Yetkililerden  gelen taleple geçtiğimiz hafta sonu dahil olmak üzere her seviyede yetkili ile süratli yakıt temini için elimizden gelen tüm imkanları seferber ettiğimiz halde, hatta acil şartlarda yine aldıkları fiyatların çok  altında yakıt getirebileceğimizi yazılı olarak da belirttiğimiz halde maalesef ki tüm bu iyi niyetli   girişimlerimiz KIBTEK tarafından hayata geçirilmedi. Tüm girişimlerimize ve ihbarlarımıza rağmen  alacaklarımızın halen ödenmemesi ve diğer ihlallerin de KIBTEK tarafından devam ettirilmesi sebebiyle  sözleşmemizi tek taraflı olarak fesih etmek zorunda kaldık. Bütün tecrübe ve imkanlarımız  toplumumuzun menfaati için amade kalmaya devam etmekte olup, hukuk savaşımız sürerken konunun  yakın takipçisi olacağız. 

Son Güncelleme: 07.07.2022 21:12
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKYakıt
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