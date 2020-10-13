Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

SIDIKA KELEŞ İSİMLİ KADIN YOĞUN BAKIMDA

Girne’de minibüs yayaya çarptı. Yaralanan yaya Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı.

13 Ekim 2020 Salı 14:15
1885 Okunma
SIDIKA KELEŞ İSİMLİ KADIN YOĞUN BAKIMDA

Girne’de minibüs yayaya çarptı.

Yaralanan yaya Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 12:15 sıralarında, Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, Ahmet Evli (E-57) yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs, yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Sıdıka Keleş'e çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.  

Sıdıka Keleş, beyin kanaması ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Son Güncelleme: 13.10.2020 14:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı - Erhürman görüşmesi sona erdi
Akıncı - Erhürman görüşmesi sona erdi
Orta refüje çarpan araç yan yattı
Orta refüje çarpan araç yan yattı
Tatar, DP Genel Merkezi'nde
Tatar, DP Genel Merkezi'nde
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim