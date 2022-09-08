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“Sıfır Atık” için çalışmalar başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından “Sıfır Atık” Projesi kapsamında pilot bölge olarak Bakanlık bahçesi seçildi. Atıkların ayrı toplanmasıyla ilgili atık kumbaraları, Bakanlık bahçesinde üç ayrı alana yerleştirildi.

08 Eylül 2022 Perşembe 15:29
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“Sıfır Atık” için çalışmalar başladı


Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, daha yeşil ve sürdürülebilir bir çevre için Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılması hedeflenen Sıfır Atık Projesinin ülkede tüm kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanması ve Bakanlığın rehberliğinde yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda atık kumbaraları, personelin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Farkındalık ve bilgilendirme afişleri, kumbaraların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asıldı.

Sıfır Atık uygulamasıyla atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ile hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, eğitim kurumları, hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük iş yerleri başta olmak üzere Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 08.09.2022 15:30
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