“Sıfır Atık” için çalışmalar başladı

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, daha yeşil ve sürdürülebilir bir çevre için Çevre Koruma Dairesi tarafından başlatılması hedeflenen Sıfır Atık Projesinin ülkede tüm kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanması ve Bakanlığın rehberliğinde yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda atık kumbaraları, personelin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Farkındalık ve bilgilendirme afişleri, kumbaraların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asıldı.

Sıfır Atık uygulamasıyla atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ile hammadde ve enerji israfının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda geri kazanılabilir atıkların yoğun olarak oluştuğu kamu kurumları, eğitim kurumları, hastaneler, otel ve restoranlar ile büyük iş yerleri başta olmak üzere Sıfır Atık Projesi’nin hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.