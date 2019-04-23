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Sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza!

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza kesti. Yasaya uymayan 5 vatandaşa da ceza yazıldı. 

23 Nisan 2019 Salı 09:54
Sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza!
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Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, 44/ 2008 Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası uyarınca 2019 Ocak ve Mart aylarında restoran, bar, otel ve casino gibi işyerlerinde denetim yaptı. 

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Sigara denetimlerinde şu iş yerlerine ceza kesildi:
“Hangover Cafe Bar and Restoran, The Quote Cafe and Bar, Lou Cafe, Samanyolu Cafe, Beirut Xpress Restoran, Cadde Mutfak Restoran, Coachella Cafe& Bar, Passage Lounge Bar Sisha, Muhabbet Cafe, Pakistan Bakkaliyesi, Sarayönü Market, Cypro Investment Trading, Cafe Okka, Cafe No: 8, The Coffee Factory, ŞapQa Cafe and Nargile, Mardo Dondurma, Merit Lefkoşa Casino, Le Chateau Romance, Bizim Meyhane, Mezze Meyhane, Nuh’un Gemisi Hotel &Casino, Missina Restoran, Punjab Restoran, Four Line Trading, Cafe Deyiz ve Mouflon Cafe.”

Bakanlık, denetimlere devam edildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Sigara
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Vatandaş 2019-04-23 11:48:21

Kendi bünyesindeki hastaneleri de denetlesinler

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Vatandaş 2019-04-23 11:01:09

Sadece kazinoları gezeceğgize birazda köy kulüplerini gezsegiz makbule geçecek ama nerde.

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