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Sigara denetimlerine devam ediliyor

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası çerçevesinde ekipleri ile denetimlerini sürdürmektedir.

22 Ocak 2019 Salı 17:44
Sigara denetimlerine devam ediliyor

Lefkoşa’da 11 Ocak 2019 tarihinde yapılan denetimlerde, Girne Belediye sınırları içerisinde hizmet veren, Samanyolu Cafe isimli işletmeye, ilgili yasanın 9. Maddesinin 5. Fıkrasına, BeırutXpress Restoran isimli işletmeye, ilgili yasanın 9. Maddesinin 5. Fıkrasına ve 23. Maddeye, Mehmet Reşit Altun isimli şahsa ise ilgili yasanın 9. Maddesinin 1. Fıkrasına muhalefet ettiklerinden dolayı, kendilerine yasanın öngördüğü idari para cezaları kesilmiştir.

Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası çerçevesinde Güzleyurt ‘da denetimler yapılmıştır.

Yapılan teftişte yasaya uymayan, Hamitköy’de bulunan Cadde Mutfak Restoran’ta yasaya göre asgari ücret tutarında ceza yazılmıştır.

18 Ocak 2019 Cuma gecesi Lefkoşa Bölgesinde bulunan, meyhanelere sigara teftişleri yapılmıştır.

İlgili iki işyerinde sigara içilmez uyarı levhası yasa gereği asmadıkları için yazılı uyarılarak 5 gün süre verilmiştir.
1- Nisa Market
2- Burger Sound Restoran
3- GöçmenköyNicosiaBetting
4- LavazzaCafe- Bar
5- Kalınyol Meyhanesi
6- Mektepbaşı Meyhanesi
7- Tiryaki Meyhanesi

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8- Virane Çorba Restoran
9- Hacı’nın Yeri Restoran
10- Virane Meyhanesi
11- Osbey Kebap Restoran
12- Eat ve Meal Restoran- İhbarname verildi.
13- Black Lounge Restoran- İhbarname verildi.
14- GloriaJeansCafe- İhbarname verildi.
15- Cadde Mutfak Restoran- Yasaya uymadığı gerekçesi ile Asgari ücret tutarında ceza kesilmiştir.

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Temel Sağlık Hizmetleri DairesiSigaraDenetimHaberGündemKıbrıs
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