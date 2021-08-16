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“Sigara izmariti atmayın”

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken konuları hatırlattı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:07
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“Sigara izmariti atmayın”

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen “ALO 199” İtfaiye Yangın İhbar hattı, “ALO 177” Orman Yangın İhbar hattı ve “155 Polis İmdat” hattına ulaşmaları istendi.

SİGARA İZMARİTİ ATMAYIN”

İtfaiye Müdürlüğü, yazılı açıklamasında, vatandaşların seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı ve 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki yangına sebep olacak materyallerin temizlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gerecin alanda bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve araçların, özellikle tarımsal araçların, servisini ve bakımını zamanında yaptırmanın araçlarda çıkacak herhangi bir yangını önlemede yardımcı olacağına da işaret edildi.

İş yerlerinde, binalarda ve konutlarda bulunan bacaların temizliğinin de zamanında (otel ve bacalarda 3 ayda, şömine, fabrika ve ev bacalarında senede 2 kez) yapılmasının önemine değinilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“ARAÇLARDA 2 KG KAPASİTELİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNDURUN”

“Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Elektrik panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde fayda sağlayacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Polis Genel MüdürlüğüSigara IzmaritiYangın
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