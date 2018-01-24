Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Sigara izmariti, odayı yaktı

Mağusa’da “Novel” isimli öğrenci yurdunda 22 yaşındaki Guriya İçel’in kaldığı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:19
Sigara izmariti, odayı yaktı
banner10

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da faaliyet gösteren “Novel” isimli öğrenci yurdunda dünün ilk saatlerinde çıkan yangın faciaya neden oluyordu.

Saat 00:10 sıralarında Novel Öğrenci Yurdunda, 22 yaşındaki Guriya İçel’in kalmakta olduğu 403 numaralı odada sigara izmaritinin yatağa düşmesi sonucunda yangın çıktı. 403 numaralı odayı bir anda saran alevler itfaiye tarafından söndürülürken,  yangın sonucunda oda kısmen yandı, bazı eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Konu odaya kısa süre önce taşındığı öğrenilen İçel ise kontrol amaçlı Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis yangınla ile ilgili soruşturma başlattı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağmur Akıncılar’da kaydedildi
En çok yağmur Akıncılar’da kaydedildi
4'lü Koalisyon görüşmeleri bugün devam ediyor
4'lü Koalisyon görüşmeleri bugün devam ediyor
Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti!
Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi istifa etti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim