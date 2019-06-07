Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

Sigara satışını yasaklayan ilk şehir!

Beverly Hills, ABD’de tütün satışını yasaklayan ilk şehir oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 09:13
Sigara satışını yasaklayan ilk şehir!
banner44

banner41
California eyaletindeki ünlü Beverly Hills şehri Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tütün ve tütün ürünlerin satışına yasak getirdi. Yönetmeliğe göre, 2021 yılı itibariyle Beverly Hills’de sigara, puro, elektronik sigara, pipo, tütün ve tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Otellerde tütün satışına izin verilecek ancak akaryakıt istasyonları, eczaneler ve bakkallarda satış yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu işletmecileri, yasağın haksız yere çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceğini iddia ederek tepki gösterdi. Belediye meclisi ise yasağın halk sağlığını korumak için atılacak en iyi adım olduğunu söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Beverly HillsABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç Eser 2019-06-07 12:50:10

Hadi Mağusa sende

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yeşil 2019-06-07 13:30:18

Bizde de yasak olduğu halde kapalı alanlarda içmeye devam.meyhane,gazino ve üstelik DEVLER DAİRELEİnde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2019-06-07 14:56:01

Bizdeki yasaklar 1- kâğıt üstündedir 2- yasaklar onları kırma zevki için değil mi! Bir ülke düşünün ki yüzde 10 boşanma gerekçesi kumar/ kumarhane tutkusu olacak ama bugüne kadar bir tek yargıç bile ulan hangi kumarhane izin veriyor demiyece! Boşananlarda da kumarhane tutkununa ceza vermeyecek sual sormıyacak. 10 binler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
Deniz Amcazade bu gece Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali verecek
Deniz Amcazade bu gece Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali verecek
Hür-İş, Cenevre’de yapılacak ILO Konferansı’na katılacak
Hür-İş, Cenevre’de yapılacak ILO Konferansı’na katılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim