Sigara satışını yasaklayan ilk şehir!

07 Haziran 2019 Cuma 09:13
California eyaletindeki ünlü Beverly Hills
şehri Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle tütün ve tütün ürünlerin satışına yasak getirdi. Yönetmeliğe göre, 2021 yılı itibariyle Beverly Hills’de sigara, puro, elektronik sigara, pipo, tütün ve tüm tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak. Otellerde tütün satışına izin verilecek ancak akaryakıt istasyonları, eczaneler ve bakkallarda satış yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu işletmecileri, yasağın haksız yere çalışanların işten çıkarılmasına yol açabileceğini iddia ederek tepki gösterdi. Belediye meclisi ise yasağın halk sağlığını korumak için atılacak en iyi adım olduğunu söyledi.
Hadi Mağusa sende
Bizde de yasak olduğu halde kapalı alanlarda içmeye devam.meyhane,gazino ve üstelik DEVLER DAİRELEİnde
Bizdeki yasaklar 1- kâğıt üstündedir 2- yasaklar onları kırma zevki için değil mi! Bir ülke düşünün ki yüzde 10 boşanma gerekçesi kumar/ kumarhane tutkusu olacak ama bugüne kadar bir tek yargıç bile ulan hangi kumarhane izin veriyor demiyece! Boşananlarda da kumarhane tutkununa ceza vermeyecek sual sormıyacak. 10 binler