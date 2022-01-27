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Sigara yine zamlandı

Sigara tiryakilerine kötü haber, paketine 2 TL zam yapıldı

27 Ocak 2022 Perşembe 09:21
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Sigara yine zamlandı
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Kısa bir süre önce zamlanan tütün ürünlerinin fiyatları yeniden arttı. Sigara 2 TL zamlandı.

SES KIBRIS’ın elde ettiği bilgiye göre;

Silk Cut Sarı - Silver - Mavi - Mor - Uzun Mor - Mor Slim 21 TL’den 23 TL’ye ayni şekilde Benson Gold ve Benson Silver’in de fiyatı 23 TL’ye yükseldi.

Parlament grubun ait ürünler de 20 TL’den 22 TL’ye yükselirken, Muratti markası da 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi.

Malboro grubunun fiyatları da 20 TL iken, 22 TL oldu

Camel Sarı ve Mavi’nin de fiyatı 19 TL’den 21 TL’ye yükseldi

Winson marka sigaranın fiyatı da 18'den 20'ye yükseldi

Davıdoff grubundaki paketlere ise 2.5 TL'lik bir artış yapıldı ve  20 TL'den satılan ürün 22,50 TL'ye yükselmiş oldu

Elektronik de zamlandı

Heets elektronik sigara tütününün paketi de19 TL'dan 21 TL'ye yükseldi.

Son dönemin popüler ürünü olan elektronik sigara çeşitlerine de zam yapıldı.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren yürürlükte

Kaynak: Ses Kıbrıs

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