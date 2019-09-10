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Sığırcı ve Büyüközer 3 gün tutuklu kalacak

10 Eylül 2019 Salı 19:22
Sığırcı ve Büyüközer 3 gün tutuklu kalacak

Doğanköy’de evinde silah ve uyuşturucu bulunarak tutuklanan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları olduğu iddia edilen Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközer tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis, zanlıların 20 Haziran tarihinde tutuklanan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları olduğunu ve yaklaşık üç aydır arandıklarını kaydetti.

Polis, zanlı Cüneyt Sığırcının polis Düşünmez’e yurt dışından tabanca ve canlı mermi ithal ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközer’in dün Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandıklarını söyledi. Soruşturma kapsamında zanlı Düşünmez’in cep telefonunda zanlılarla bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis, zanlıların geçmiş dönemde ülkede çalıştıklarını ve kullandıkları hatları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, ifade ederek 3 gün tutukluluk talebinde bundu.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

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