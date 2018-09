Sign of the City Awards  5. yılında Kıbrıs’ta…

Hürriyet’in öncülüğünde bu yıl 5.’si gerçekleşecek olan Sign of the City Awards (SOTCA) gayrimenkul yarışması Kıbrıs yapı sektörünün ileri gelenleriyle 14 Eylül Cuma günü buluşuyor.

Girne The Garden’da gerçekleşecek kokteyle SotCA jüri eş başkanı World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan’ın yanı sıra gayrimenkul dünyasından önemli isimler de katılacak.

Kıbrıs yapı sektör temsilcilerine yarışmanın 5 yıllık yolculuğu ve gayrimenkul sektörüne katkılarının aktarılacağı organizasyonda ayrıca Kıbrıs’a özel olarak 20 Eylül’e kadar uzatılan başvurucu süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecek. Buna göre, yarışmaya Kıbrıs’tan başvurmak isteyen projeler, 20 Eylül 2018 tarihine kadar sınırsız sayıda kategoride başvurularını iletebilecek.

01.01.2013-20.09.2018 tarihleri arasında tamamlanmış ya da proje yapım aşamasında olan projeler aday olabilecek. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından; stratejik ortak EY Türkiye tarafından yapılacak teknik bir değerlendirmeyle, tüm başvuruların katılım koşullarına uygunluğu denetlenecek. Jüri üyeleri, teknik elemeyi geçen projeler arasından, online olarak ön eleme yapacak ve her kategori için 5 finalist belirleyecek. İkinci aşamayı geçen 5 proje, bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak. Başvuru yapan projeler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da jüri toplantısında değerlendirme sırasında projelerini anlatabilecek. Tüm değerlendirmeler sonucunda her kategorinin “Sign of the City”si seçilecek.

Lineadecor proje ortaklığında gerçekleştirilecek olan Sign of the City Awards’a katılacak projeler, yarışma başvurularını signofthecity.com sitesinden yapabilecek, aynı zamanda katılım koşulları, bu yılki kategorilerin detayları ve duyurular başvuru tarihinden itibaren siteden takip edilebilecek.

SotCA 2018 Kategorileri

• En iyi Konut Projeleri Kategorisi

En İyi Konut

En İyi Çok Katlı Konut

En İyi Müstakil Konut

En İyi Rezidans

• En İyi Ticari Projeler Kategorisi

En İyi Ofis

En İyi Yerel Merkezli AVM

En İyi Bölgesel Merkezli AVM

En İyi Endüstriyel / Lojistik Yapı

En İyi Karma Kullanımlı Proje

• En İyi Hizmet Yapıları Kategorisi

En İyi Sağlık Binası

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü

En İyi Sosyo Kültürel Yapı

En İyi Turizm / Hizmet Yapıları

En İyi Ulaşım Hizmetleri / Altyapı Projesi

• Kent ve Mimarlık Kategorisi

En İyi Mimari Tasarım (Kamu)

En İyi Mimari Tasarım ( Özel Sektör )

Genç Mimar Teşvik

En İyi Kentsel Tasarım

En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi

En Yeşil Bina

En İyi Kültürel ve Doğal Mirası Koruma/Yaşatma Projesi

• Diğer Kategoriler

En İyi Pazarlama Kampanyası

En İyi Gayrimenkul Yönetimi

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

Yılın Fark Yaratanları

SotCA 2018 Jüri Listesi

Prof. Dr. Güzin Konuk - SotCA Jüri Eş Başkanı Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı

Prof. Dr. Suha Özkan - - SotCA Jüri Eş Başkanı World Architecture Community Kurucu Başkanı

Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji Kurucu Ortağı)

Ali Pamir (Pamir & Soyuer RealEstate Yönetim Kurulu Başkanı)

Altan Elmas (KONUTDER Başkanı)

Avi Alkaş (JLL Ülke Başkanı)

Aytek İtez (Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı)

Ayşe Hasol Erktin (Mimar, MDS)

Ercan Ecemiş (Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı)

Ferdi Erdoğan (Türkiye İMSAD Başkanı)

Füsun Yılmaz Phillipson (GYODER Yönetim Kurulu Üyesi)

Haluk Sur (FORUM İstanbul 2023 Düşünce Platformu İcra Kurulu Başkanı)

Hüseyin Arslan (Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili)

Doç. Dr. Lale Özgenel (ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)

Makbule Yönel Maya (TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü)

Nazmi Durbakayım (İNDER Başkanı)

Neşecan Çekici (GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Zafer Baysal (ULI Türkiye Başkanı)