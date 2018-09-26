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Sigorta borcu olan işverene indirim müjdesi!

26 Eylül 2018 Çarşamba 08:46
Sigorta borcu olan işverene indirim müjdesi!

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN BAKANLAR KURULUNDA SOSYAL SİGORTALAR GECİKME FAİZLERİ VE BORÇLARI İLE İLGİLİ KARAR ALINDIĞINI AÇIKLADI

"İşletmelerimizin bu dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'ndan bugün geçen yasa gücünde kararnamelerle, Sosyal Sigortalar Yasası altında, Ocak 2015'ten bugüne borcu olan işletmelere, Ekim ayında güncel primlerini ödeme, Ocak ayı itibarıyla da gecikme faizlerinden, taksitlendirmede % 75, peşin ödemede %85 indirim yapılarak borçlarını ödeme olanağı sağlandı. Ayrıca sigorta prim borcu olmayan işletmeler de ödemelerinde % 1.5 indirimden yararlanacak."

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Anahtar Kelimeler:
SigortaIşverenBorç
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kıbrıslı 2018-09-26 09:08:09

kendimi enayi görüyorum .devamlı ödemelerimi yaptığım için artık ödememeye karar verdim.ödemeyenler çok şanslı

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