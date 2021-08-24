Sigorta Emeklileri Maaşlarını Perşembe Günü Alıyor

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

Ülkede bulunan 42 bin sosyal sigorta emeklisinin Ağustos ayı emeklilik maaşlarının ödenmeyeceği ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı Erman Yalyalı sigorta emeklilerinin maaşlarında herhangi bir sorun yoktur dedi.

Yalyalı “şu anda sosyal sigortalar idare meclisinin toplantısındayım bir sıkıntı yoktur. Bu haber doğru değildir. 42 bin sigorta emeklisi vardır aylık toplam 202 milyon TL de aylık ödememiz vardır bu ay da zamanında ödenecekler. Kaynak sıkıntımız yoktur” ifadelerini kullandı.