Sigorta Hizmetleri Yasısı'ndaki değişiklik komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda saat 09.00’da toplandı.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul eden komite, daha sonra, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yasallaşması durumunda, sigortalı aracın, poliçelerinin geçerlilik süresi içinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması ve/veya ödenen hasarın rücu edilebileceği hallerde, kişi yapmadığı kazaların maliyetini üstlenmeyecek. Poliçe fiyatları risk esasına göre belirlenecek ve kaza yapmayan sürücülerin indirimli tarifeden sigorta yapması ve mağduriyet yaşamaması sağlanacak.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’yla ise finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren finansal kiralama, factoring ve finansman şirketlerinin çalışma şeklini düzenleyecek.