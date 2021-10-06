Sigortacılar Birliği yüzde 30 zam istedi

Yüksek maliyetleri nedeniyle tartışılan araç sigorta ücretlerinin yüzde 30 zamlanacak için girişim başlatıldı.

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, araç sigorta ücretlerine yüzde 30 zam gelmesi için Maliye Bakanlığı’na yazı yazdı.

Maliyetlerin artması ve yüksek bayi kar pay oranlarının gerekçe gösterildiği artış talebinin gerçekleşmesi halinde, uzun süredir devam eden zam furyasına yeni bir alan daha eklenecek.

Maliye BakanlığıInın birlikten gelen talebe vereceğe yanıt merak konusu.

Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/sigortacilar-birligi-yuzde-30-zam-istedi-1307-2021-10-06.html