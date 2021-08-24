Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
16 yaşındaki kıza taciz
16 yaşındaki kıza taciz
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Sigortalar 30 Milyon TL İç Borçlanmaya Gitti

KKTC’de 42 bin Sosyal Sigorta Emeklisi Perşembe günü ödeniyor.

24 Ağustos 2021 Salı 16:14
182 Okunma
Sigortalar 30 Milyon TL İç Borçlanmaya Gitti

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

KKTC’de 42 bin Sosyal Sigorta Emeklisi Perşembe günü ödeniyor.

Ağustos ayı maaş maliyeti 202 milyon TL olan sigorta emeklilerinin maaşlarında 30 milyon TL eksik ise borçlanılarak giderildi.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde toplantıya katılan Hür-İş Başkanı Ali Yeltekin Gündem Kıbrıs’a özel açıklama yaparak toplantı sonucunda oy birlliği ile borçlanma kararı çıktı bu kapsamda Sosyal Sigortalar 30 Milyon TL borçlanmaya gitme kararı aldı dedi.

Yeltekin, özel bir bankadan bu ay sorunu çözmek için iç borçlanmaya gittik aylık faiz oranı yüzde 20.5 olarak 30 milyon TL borçlandık ve sigorta emeklilerini bu ay ödeyeceğiz dedi.

Son Güncelleme: 24.08.2021 17:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teknecik Santrali’nin Neden Olduğu Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi
Teknecik Santrali’nin Neden Olduğu Çevre Kirliliğine Dikkat Çekildi
İşçi ve işverenden hükümete çağrı
İşçi ve işverenden hükümete çağrı
KAR-İŞ : Taşımıyoruz; Öğrencileri Kim Taşıyacak
KAR-İŞ : Taşımıyoruz; Öğrencileri Kim Taşıyacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim