Sigortalar 30 Milyon TL İç Borçlanmaya Gitti

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

KKTC’de 42 bin Sosyal Sigorta Emeklisi Perşembe günü ödeniyor.

Ağustos ayı maaş maliyeti 202 milyon TL olan sigorta emeklilerinin maaşlarında 30 milyon TL eksik ise borçlanılarak giderildi.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde toplantıya katılan Hür-İş Başkanı Ali Yeltekin Gündem Kıbrıs’a özel açıklama yaparak toplantı sonucunda oy birlliği ile borçlanma kararı çıktı bu kapsamda Sosyal Sigortalar 30 Milyon TL borçlanmaya gitme kararı aldı dedi.

Yeltekin, özel bir bankadan bu ay sorunu çözmek için iç borçlanmaya gittik aylık faiz oranı yüzde 20.5 olarak 30 milyon TL borçlandık ve sigorta emeklilerini bu ay ödeyeceğiz dedi.