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Sigortalarda '13. maaş' krizi

48 bine yakın sigorta emeklisinin 13.maaşlarının ödenebilmesi için gerekli 193 milyon TL için kaynak arayışında mali kriz derinleşti.

29 Aralık 2021 Çarşamba 21:38
835 Okunma
Sigortalarda '13. maaş' krizi
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48 bine yakın sigorta emeklisinin 13.maaşlarının ödenebilmesi için gerekli 193 milyon TL için kaynak arayışında mali kriz derinleşti.
Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyeleri ile bugün arka arkaya iki kez bir araya gelen Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun toplantısından da sonuç çıkmadı, konu Bakanlar Kurulu'na havale edildi.
Bakanlar Kurulu'nun yarın saat 9.00'da toplanacağı öğrenildi. 
Hatırlanacağı üzere Sosyal Sigortalar İdare Meclisi, daireyle ilgili ‘borçlanma kabiliyeti yoktur’ kararı almıştı.
Başbakan Sucuoğlu bu karara rağmen emeklilerin 13.maaşını ödeyebilmek için rağmen daireyi 193 milyon TL borçlandırmak için girişimde bulunmuştu 
Bir süredir ekonomik olarak zor durumda olan sigortaların İdare Meclisi Başkanı ve 6 üyesi, borçlanma konusunu görüşmek üzere Başbakan Sucuoğlu tarafından   toplantıya çağrılmıştı. 
Borçlanma kararının çıkabilmesi için İdare Meclisi’ndeki 7 üyeden 4’ünün onay vermesi gerekiyordu.

Kaynak: SES KIBRIS

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