Sigortaların Mali Yapısında Ciddi Bir Sıkıntı Yok

Sosyal Sigortaların mali yapısında ciddi sıkıntılar olduğu ve ödemelerde güçlük çektiği için borçlanmaya gittiği yönündeki iddialar 2022’nin sonunda KKTC’nin gündemindeki konular arasındaki yerini aldı.

Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Sosyal Sigortalar’ın Aralık ayı sonunda 920 Milyon TL tutarındaki ödemesinin 670 Milyon TL’sinin iç kaynaklardan kullanıldığı öğrenilirken, eksik kalan 243 Milyon TL’lik kısım borçlanma kaydı ile temin edildi. 243 Milyon TL’lik borçlanmanın 4 aylık spot piyasada dolar bazında borçlanıldığı da elde edilen bilgiler arasında bulunuyor. Elde edilen diğer bir bilgiye göre, borçlanma Swap piyasada gerçekleşti ve 4 aylık taksitler halinde geri ödenecek.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin söylenenlerin aksine ciddi bir mali sıkıntısının olmadığı ve 200 Milyon TL artı kaynak ile bu ayı kapattığı da öğrenilirken, 13. Maaş ödemelerinde 200 Milyon TL’lik kısım Sigortaların kendi kaynakları ile ödendi.