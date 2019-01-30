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Sigortalılara prim indirimi onaylandı

Ekonomi maliye bütçe ve plan komitesi 2 yasa gücünde kararname, 1 tane de yasa değişikliği kabul etti

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:34
Sigortalılara prim indirimi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, komite önce “Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele alıp, oybirliğiyle kabul etti.

Bu değişiklikle, Sosyal Sigortalar Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında, kadrosuna bakılmaksızın filen tahsilat işlemlerini yapan personele brüt maaşlarının yüzde 2.5 oranında kasa tahsisatı verilmesi amaçlanıyor.

Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Güvenlik Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ve “Ülkede Yaşanan Ekonomik Kriz Nedeniyle Sosyal Sigortalar Yasasına Tabi Sigortalıların Ödemesi Gereken Prim Miktarında yüzde 1.5 İndirim Yapılması ve Ödenmemiş Prim Borçlarına Ait Gecikme Zamlarının İndirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi görüştü. Komite daha sonra, her iki yasa gücünde kararnameyi ayrı ayrı görüşerek, oy birliğiyle onayladı.

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Komite son olarak, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde oylamaya başladı. Komite, söz konusu yasa tasarısını görüşmeye bir sonraki toplantıda devam edecek. 

Yasa tasarısıyla, Ar-Ge, tasarım ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standartlarının yüksetilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile AR-GE’ye, tasarım ve yenilik projelerine, rekabet öncesi işbirliği projelerine ve tekno girişim sermayesine ilişkin, indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esasları düzenleniyor.

Toplantıya, HP Milletvekili Mesut Genç,  HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili  Biray Hamzaoğulları ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. 

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Cumhuriyet MeclisiKomiteKararnameYasa DeğişikliğiHaberGündemKıbrıs
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