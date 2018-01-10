Şiir ve kompozisyon ödülleri verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin düzenlediği Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen törene Bakanlık Müsteşarı Rauf Ataöv, Bakanlığa bağlı ilgili daire müdürleri, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz ve derneklere bağlı üyeler ile birlikte dereceye giren öğrenciler katıldı.

Bakanlık Müsteşarı Rauf Ataöv ödül töreninde yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir yarışmanın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Değişen dünyaya ayak uydurmak isterken geçmişi unutarak hareket edilemeyeceğini bu tür olayların birdaha yaşanmaması adına atılacak adımların iyi düşünülmesi gerektiğini belirten Ataöv, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır ise,cumhuriyetin huzur, demokrasi ve güven içerisinde büyük bedeller ödenerek kurulduğunu, verilen şehitlerin ise bu bedellerin en büyüğü olduğu ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aşır, yarışmaya katılarak şehitlere sahip çıkan öğrencilere de içtenlikle teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şöyle;

Şiir dereceleri; birinci Hayriye Abay -Hala Sultan İlahiyat Koleji, ikinci Beyza Nur Çelik -Hala Sultan İlahiyat Koleji, üçüncü Taybe Kötüce -Lefkoşa Türk Lisesi.

Kompozisyon Dereceleri ise şöyle;

Birinci Önel Su Göçener -Doğu Akdeniz Doğa Koleji, ikinci Gülben Demir-Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, üçüncü Doğa Abbasoğlu-Türk Maarif Koleji .