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Şikeli maçlarla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 8’er gün tutukluluk

Şikeli maç iddiaları kapsamında gözaltına alınan Ayia Napa Futbol Kulübü Başkanı Dimitris Masias ile hakem Andreas Konstandinu aleyhinde 8’er günlük tutukluluk emri verildiği bildirildi.

13 Şubat 2020 Perşembe 11:21
Şikeli maçlarla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 8’er gün tutukluluk
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Alithia gazetesi, şikeli maçlarla ilgili dün görülen davada, “Othello Athienu” Kulüp Başkanı Vasilis Kafataris’in, Masias’ın kendisine, 8 Şubat’ta oynanacak maçı Ayia Napa Kulübü’ne vermesi karşılığında 10 bin Euro teklif ettiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Masias ile Konstandinu’nun, avukatlarının talimatıyla mahkemede hiç konuşmadıkları da ifade edildi.

Gazete, toplanan delillere göre 8 Şubat’ta oynanan maçın 70’inci dakikasından itibaren, hakem Andreas Konstandinu’nun maçı Ayia Napa takımının kazanmasına yönelik hareket ettiğinin, Othello takımı oyuncularına 3 kırmızı kart gösterdiğinin ve maça 8 dakikalık uzatma ekleyip, bir de penaltı kararı verdiğinin gözlemlendiğini aktardı.

Telefon görüşmeleriyle ilgili verilerin de polisin eline ulaşmasının ardından, yeni tutuklamalar olabileceğini kaydeden gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in şikeli maçlarla ilgili bilgiye sahip olanlara, bu bilgileri kendilerine vermeleri çağrısında bulunduğunu belirtti.

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