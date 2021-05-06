Şikâyetçi Olacağını Söyleyince Ölümle Tehdit Etti

Zanlı bugün 06.05.21 tarihinde Şiddet tehdidi ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bu günkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Mehmet Emin Doğan’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 5.5.21 tarihinde saat 12.00-13.00 saatleri arasında Gazimağusa’da bir apartman dairesi içerisinde birlikte kaldığı kız arkadaşının kendisi ile neden cinsel ilişkiye girmediği ve sürekli mastürbasyon yaptığını sormasına kızan zanlının müştekinin yüzüne tokat attıktan sonra yatak odası içerisinden aldığı kendisine ait pantolon kemeri ile adı edileni vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Müştekinin olayı polise şikâyet edeceği yönünde beyanda bulunması üzerine zanlı, müştekiye hitaben “beni polise şikâyet edersen seni öldürürüm, param da var tanıdıklarım da” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten tanık polis zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Müştekinin doktor kontrolünden geçirilip rapor temin edildiğini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlanması nedeniyle Sudan uyruklu olup KKTC’de öğrenci statüsü ile kalmakta olan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 T.L nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Kaynak : MHA