Sıla Usar İncirli: “Aşısızların sayısı tamamen meçhul”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Dr. İncirli, “Ülkemiz Delta ve Omicron dalgalarının etkisi altında. 4 aydır aşıları tamamlayın çağrılarımız işte bugünler içindi. Aşısız ve aşıları tamamlanmamış hastalar sağlık sistemimizde büyük bir baskı oluşturacak” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 24 Kasım tarihinde meclis kürsüsünden 100 bin insanın aşılarının tamamlanmadığını söylemesine işaret eden İncirli, “Üzerinden 1 aydan fazla zaman geçti... Aşısızların sayısı tamamen meçhul. Yapamadınız, yapmadınız, toplumu geleceği aşikar olan dalgalarda aşısız ve aşıları tamamlanmamış bıraktınız. Birçok eksiklikle boğuşan sağlık hizmetlerinin hastalara yetişebilmesi, dertlerine deva olabilmesi tek dileğimdir” ifadelerini kullandı.