Sıla Usar İncirli, DEV-İŞ’i ziyaret etti

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, DEV-İŞ’i ziyaret ederek sendika yöneticileriyle görüş alış verişinde bulundu.

İncirli ziyarette yaptığı konuşmada, işçi güvenliğinin kendilerine ait olacağını belirtti ve Belediye Personel Yasası’nın güncellenmesi ve yasaya bağlı sınav tüzüğünün çalışması gibi hedefleri olduğunu anlattı.

Belediye sayısının azaltılmasına sebep olan yasaya ilişkin görüşlerini de aktaran Sıla Usar İncirli, “gayri meşru” olarak nitelediği hükümetin “yerel yönetimler reformu” adı altında hukuk dışı ve sürdürülebilir olmayan işler yaptığını savundu. Bahse konu yasadan kaynaklı olarak çalışanlar ve halk açısından sorunlar yaşanacağını savunan İncirli, “Bütün bunlarla mücadele etmek için partimiz de biz de buradayız” dedi.

Lefkoşa’nın şu an atıl bir şehir görüntüsünde olduğunu söyleyen Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da trafiğin can sıkıcı bir halde olduğunu, kaldırımların ise insanların rahatça yürüyebileceği bir alan olmadığını kaydetti ve tüm bunları düzeltmek için yola çıktıklarını ifade etti.

-“İş güvenliği konusunda çok dikkatli davranacağız”

Kol gücüyle çalışan yüzlerce belediye emekçisi olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, bu konuda sorunları minimal seviyeye indirgemek için çalışacaklarının sözünü vererek, işçilerin iş güvenliklerinin sağlanmasından giydikleri kıyafetlere kadar alınması gereken tüm tedbirlerde son derece dikkatli davranacaklarını vurguladı. İncirli, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nde çalışan her işçinin iş güvenliği bize emanet olacak” dedi.

Belediyenin mali yapısını güçlendirmek için AB fonlarından faydalanacaklarını ve uluslararası hibelere başvuracaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, Türkiye’deki yerel yönetimlerle işbirliği yapacaklarını ve güneydeki Lefkoşa Belediyesi’yle de yakın temasta olacaklarını belirtti.

-“Lefkoşalı, harcanan her bir kuruşu takip edecek”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin mali durumunu güçlendirmek için yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını aktaran İncirli, “Harcanan her bir kuruşun şeffaf bir şekilde Lefkoşa halkı tarafından takip edilmesini sağlayacağız. Devlet katkısı olacak ama gelirlerin artırılması için çok önemli çalışmalarımız var, bunları da tamamladık” dedi.

Lefkoşa’nın muhteşem bir kültürel ve tarihsel mirası olduğunu ve bunun öne çıkarılmasını sağlayacaklarını anlatan İncirli, “Bize göre şu andaki geçiş noktaları yeterli değil. Bizim birleşmiş bir Lefkoşa hedefimiz vardır. Bunun için geçiş noktalarının sayısını artırmamız lazım. Bunun bize sosyal ekonomik ve siyasal faydaları da olacak” şeklinde konuştu. İncirli, Mia Milia Kapısı’nın açılmasının trafiği de rahatlatacağını söyleyerek, bu konunun gündemlerinde olacağını aktardı.