Sıla Usar İncirli: Lefkoşa’ya yılda beş bin fidan dikeceğiz!

Çocukların ve gençlerin ihtiyaçları üzerinde okul yönetimleriyle birlikte çalışacaklarına dikkat çeken Usar İncirli, Lefkoşa’da yaşam boyu eğitimin önemine de işaret etti. Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ni ve Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret eden Sıla Usar İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren Sıla Usar İncirli, tüm kurumlarla dayanışma içerisinde çalışacaklarının altını çizdi ve Lefkoşa’daki toplu taşımayı yeniden canlandıracaklarını vurguladı.

USAR İNCİRLİ: LEFKOŞA’YA HER KAPI AÇILIR!

25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine işaret ederek sözlerine başlayan CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “İnsanların, 2020 yılından bugüne kadar yaşananlara tepki vereceği bir sandık kurulacak. 25 Aralık bir yerel seçim olmanın ötesinde bir öneme sahiptir” dedi. Lefkoşa’nın aydınlanma sorunundan da bahseden Sıla Usar İncirli, güvenlik konusunda da birçok sorun yaşandığını kaydetti. Tüm sorunları çözmek üzere yola çıktıklarının altını çizen Usar İncirli, yılda 5 bin fidanı Lefkoşa’ya ekme sözü verdi. Usar İncirli, bütünlüklü projelerle hareket edeceklerini vurguladı. LTB’nin uluslararası tanınmışlığı olan tek belediye olduğuna vurgu yapan Usar İncirli, “Her kapı Lefkoşa Türk Belediyesi’ne açılır. Bütünlüklü projelerin gerçekleşmesi için bu şehre her yerden fon getirebiliriz” dedi.

“LEFKOŞA’DA YAŞAM BOYU EĞİTİMİN ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Emlak vergilerinin yüzde 15’inin okullara harcanmak üzere belediyeler tarafından toplandığını hatırlatan Usar İncirli, “Belediye topladığı emlak vergilerinin yüzde 15’ini okullara kullanmak mecburiyetindedir” dedi. Belediye ile okulların iş birliği yapacağını, çocukların ve gençlerin ihtiyaçları üzerinde birlikte çalışacaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Gençlerin sportif ve kültürel etkinliklerinde de iş birliği yapacağız. Belediyede, kültürel ve sanatsal faaliyetler için çalışacağız” diye konuştu. Lefkoşa’nın bir Avrupa başşehri olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, buna yaraşır şekilde hizmet sunulması gerektiğini belirtti. Lefkoşa’da okulların ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra yaşam boyu eğitimin de önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Usar İncirli, okul yönetimleri ve okul aile birlikleriyle iş birliği yapacaklarını vurguladı.

“TOPLU TAŞIMAYI YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ”

Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’nın trafik sorununu, akıllı şehir vizyonuyla çözeceğiz. Toplu taşımayı da yeniden canlandıracağız” ifadelerini kullandı. Lefkoşa’da akıllı bir şehir inşa etmek için çalışmalarına başladıklarına vurgu yapan Usar İncirli, Lefkoşa’da toplu ulaşımdan çevreye, kültür sanattan eğitim ve sağlığa kadar yerel hizmetleri yoğunlaştıracaklarından da bahsetti. Usar İncirli, Lefkoşa halkının trafikte çok zaman kaybetmeye mahkum olmadığını söyledi. CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarısını, Lefkoşa’ya taşımak niyetinde olduklarının altını çizen Usar İncirli, Lefkoşa’nın hak ettiği değeri bulacağına vurgu yaptı. Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından birinin de güvenlik sorunu olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, tüm kurumlarla iş birliği içinde, güvenli bir şehir için çalışacaklarını ifade etti.