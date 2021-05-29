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Sıla Usar İncirli'nin acı günü

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli'nin halası hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:09
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Sıla Usar İncirli'nin acı günü

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli'nin halası hayatını kaybetti. Sosyal Medya Hesabından bir paylaşımda bulunan İncirli Halasının vefatını duygusal bir yazı ile duyurdu.

"Naciye Halam, 6 kardeş içinde babamın bir küçüğü. Her hali sevgi dolu, insana kendini iyi hissettiren, neşeli, canlı. Yaşamını eşine, çocuklarına, torunlarına adayan, çok güzel çocuklar yetiştiren, yüce gönüllü, merhametli. Birçok hal ve huylarının bende de olması ailemiz içinde hep espri kaynağı olmuştur ve ona benzetilmek her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bugün çok ani bir şekilde, hepimizi büyük bir üzüntüye hapseden gidişine inanmak çok zor geliyor. Tatlı halam ışıklarda uyu, yüreklerimizde yaşayacaksın her zaman".

Gündem Kıbrıs ailesi olarak sevenlerine başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 30.05.2021 00:01
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