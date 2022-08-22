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Sıla Usar Lefkoşa'ya talip

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye başkanlığı için aday adayı oldu

22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:07
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Sıla Usar Lefkoşa'ya talip


Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için adım attı. İncirli, aday adaylığı için CTP Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na aday adaylığı için başvuru yaptı.

Başvurusunu ilçe başkanı Rifat Arşehit ile birlikte bir de resim ile sosyal medya hesabından duyuran İncirli, şu paylaşımı yaptı: 

"Lefkoşa, Kıbrıslıların 4500 yıllık şehri. Yüzyıllardır sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıs’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalbi. Lefkoşa çok hasarlandı. Onu yeniden başşehir karakterine kavuşturmak, gerçek bir Avrupa başşehri olmasını sağlamak için yönetimine adayım. Lefkoşa'yı terk edilmek değil özlenip kavuşulmak istenen şehir haline getirmek, yaşadığımız şehirle gurur duymamızı sağlamak boynumuzun borcudur."

 

Onur Olguner de aday 

Öte yandan Sıla Usar'dan önce CTP Lefkoşa Belediye Başkanlığı için Onur Olguner de aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

Olguner ve Usar'ın yarışması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Sıla Usar İncirliCTPLefkoşa İlçe Başkanlığı
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