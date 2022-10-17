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Silahlı kavga meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı

Polis, dün gece saatlerinde Güzelyurt’ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga ile ilgili olarak 6 kişinin tutuklandığını ve aranan kişilerin olduğunu açıkladı.

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:48
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Silahlı kavga meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, meydana gelen “Katle Teşebbüs, Kanunsuz Tabanca ve Patlayıcı Madde Kullanma, Tasarruf, Vahim Zarar, Yaralama ve Kavga” meselesinde, zanlı olarak aranmakta olan zanlılardan 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 23 yaşındaki Ş.Ö., 20 yaşındaki E.G. ve 21 yaşındaki M.Ö. tutuklandığını bildirirken, toplamda 6 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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