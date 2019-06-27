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Silahlı kavgada aranan 2 kişi teslim oldu!

27 Haziran 2019 Perşembe 15:54
Silahlı kavgada aranan 2 kişi teslim oldu!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da çıkan silahlı kavgada aranan iki kişi dün tutuklanarak, mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 24.6.2019 tarihinde saat 20.00’de meydana gelen kavga olayı esnasında zanlı Beyazıt Ayrenk’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 çapındaki siyah renk markası meçhul silah ile bir el ateş ederek, Barışcan Deliceırmak’ı sağ üst bacak kısmından vurup, öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını belirtti. Polis, zanlının kavgaya zanlı Mahsum Yıldırım’ın aracıyla birlikte geldiğini söyledi. Polis, zanlıların olaydan sonra mahkeme emri ile aranmaya başladığını fakat iki gün sonra 26 Haziran’da Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek teslim olduklarını ancak suçlamaları kabul etmediklerini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların sadece kavga ettiklerini kabul ettiklerini söyledi. Zanlı Beyazıt Ayrenk’İn gönüllü ifade verdiğini belirten polis, aranan emareler, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi. Meselede tutuklanan zanlılar Barışcan Deliceırmak, Beyit İnancı ve Sinan Taşkın,  yargılanıncaya haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, yurtdışına çıkışlarının yakalanması ve birer kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.  

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Son Güncelleme: 27.06.2019 16:06
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