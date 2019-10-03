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Silifke'den Kıbrıs'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

Valiz içerisinde gizlenmiş 1 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

03 Ekim 2019 Perşembe 11:56
Silifke'den Kıbrıs'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

Türkiye'nin doğu illerinden getirip, Silifke Limanı üzerinden Kıbrıs'a uyuşturucu sevkiyatı yapacakları sırada yakalandılar.

Türkiye'nin doğu illerinden getirtilip, Silifke Limanı üzerinde Kıbrıs’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Silifke’de liman girişinde durdurulan H.İ.’nin kullandığı aracın bağajında narkotik köpeği Kanas ile arama yapan ekipler valiz içerisinde gizlenmiş 1 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Yine H.İ.’nin Erdemli ilçesinde ikamet ettiği evde yapılan aramalarda ise 2 kilogram eroin ele geçirildi. H.İ. isimli şahıs gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
MersinKıbrısUyuşturucuHaber
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vatanperver 2019-10-03 12:15:54

Onceleri Turkiyeye gelen yabanci futbocular ,memleket guzel sis kebab guzel derlerdi. Simdi de KKTC ye gelen KKTC cok guzel ,cunku rahatca yasa disi isler yapilir misali.

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