Silifke'den Kıbrıs'a uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandılar

Türkiye'nin doğu illerinden getirip, Silifke Limanı üzerinden Kıbrıs'a uyuşturucu sevkiyatı yapacakları sırada yakalandılar.

Türkiye'nin doğu illerinden getirtilip, Silifke Limanı üzerinde Kıbrıs’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Silifke’de liman girişinde durdurulan H.İ.’nin kullandığı aracın bağajında narkotik köpeği Kanas ile arama yapan ekipler valiz içerisinde gizlenmiş 1 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Yine H.İ.’nin Erdemli ilçesinde ikamet ettiği evde yapılan aramalarda ise 2 kilogram eroin ele geçirildi. H.İ. isimli şahıs gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.