Silikiotis: “Kıbrıslı Türklerin oyları yeniden birleşme mesajı verecek”

KEL AP Milletvekili Neoklis Silikiotis, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin yeniden birleşme mesajı verdiğini iddia etti.

AKEL AP Milletvekili Neoklis Silikiotis, Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde, AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin yeniden birleşme mesajı vereceğini, bölünme ve iki devletliği savunanların ise oy kullanmayacaklarını iddia etti.



Silikiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıslı Türklerin ödünç oyları” söylemini eleştirerek, Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ve AP seçimlerine katılma haklarının bulunduğunu” vurguladı.Silikiotis, AP seçimlerinde AKEL’e verilecek her oyun Anastasiadis hükümetinin vurdumduymazlığına verilecek bir yanıt olacağını da sözlerine ekledi.