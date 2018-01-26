Silman: "Kıbrıslı Türklere yapılan AB yardımları sınırlı"

Raif Uzkan'ın haberine göre; Avrupa Komisyonu (AK) Kıbrıs Temsilciliği “Avrupa Birliği’nin (AB) Durumu ve 2018 Öncelikleri” konulu sunum gerçekleştirerek, daha birleşik, daha güçlü ve daha demokratik bir Birlik için hazırlanan yol haritasının önemini vurguladı.

AB Koordinasyon Ofisi Temsilcisi Hüseyin Silman, Merit Lefkoşa Otel’de yer alan sunum öncesi yaptığı açılış konuşmasında, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in işaret ettiği üzere, Avrupalı liderlerin çok daha güçlü, işlevsel bir birlik kurmak istediklerini söyledi.

Silman, Kıbrıs gibi bölünmüş Avrupa ülkeleri bulunduğuna işaret ederek, bugün Kıbrıslı Türklerin müktesebat dışında tutulduğunun ve AB’nin olanaklarından yararlanamadığının altını çizdi.

Silman, Avrupa toprağında entegrasyonun henüz tamamlanamadığını, Kıbrıs’ın tümünün Avrupa toprağı olması halinde her şeyin farklı gelişmiş olacağını bildirdi.

Kıbrıslı Türklerin şu an çevre sorunlarıyla daha iyi baş edebildiğini de söyleyen Silman, Kıbrıs Türk liderliğinin bütünlüklü bir çözüm için gerekli çabayı gösterdiğini ve AB’nin daha bütünleşik bir yapı olarak Adanın kuzey tarafını da gözden kaçırmaması gerektiğini belirtti.

Markopoulitis: Hem mutlu hem hüzünlüyüm

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi George Markopoulitis sunumu gerçekleştirirken, hem mutlu hem hüzünlü bir gün olduğuna işaret ederek, Jean-Cleaude Junker’in “Rüzgâr yeniden Avrupa’nın yelkenlerinde” sözlerine atıfta bulundu ve bir taraftan da 6 yıllık görevinin sona ermesinden ve Kıbrıs’tan ayrılacak olmasından dolayı üzüntülü olduğunu belirtti.

Yunanistan’da Juncker adına Avrupa Komisyonu’nu temsil edeceğini söyleyen Markopoulitis, bir Avrupalı olarak kendi ülkesine katkı yapmanın sevindirici olacağını söyledi.

Birliğin durumu ve Avrupa Komisyonu’nun 2018 İş Programı ve öncelikleri konusunda daha geniş bilgi için https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en sitesinin ziyaret edilebileceği kaydedildi.