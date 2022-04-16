Silver Beach Plajı’nda görüldü

Geçtiğimiz hafta Glapsides Plajı’nda görülen köpek balığı sahilden çekilen video ile de kayıt altına alınmıştı.

Bugün sabah ise Silver Beach Plajı’nda tekrardan köpek balığı görüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada amatör balıkçılık grubunda yapılan paylaşımda köpek balığının arabadan büyük olduğu iddia edildi.

Avcı Yusuf Özür’ün yaptığı paylaşımda 24 senelik dalış hayatında ilk kez böyle büyük köpek balığı ile karşılaştığını belirtti. Özür köpek balığını 4-5 metre derinlikte gördüğünü yazdı.

Paylaşım şöyle:

UYARI; Arkadaşlar bugün sabah Mağusa’da Silver Beachde yaptığım dalışta 24 senelik dalış hayatımda ilki yaşadım. (Arabadan büyük köpek balığı ile karşılaştım) Çok şükür bişey olmadı, kaçabildim. Lüttfen dikkatli olun