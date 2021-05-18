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Şimdi de imza kampanyası başlatıldı

“Bir Zamanlar Kıbrıs” Kuzey Kıbrıs'ta tartışmalara ve kırgınlıklara yol açtı.

18 Mayıs 2021 Salı 21:47
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Şimdi de imza kampanyası başlatıldı

İlk bölümü TRT ekranlarından 1 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve  1963 varoluş mücadelesini konu alan "Bir zamanlar Kıbrıs" dizisinin yayından kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Açıklama, "KIBRIS Türk halkının varoluş mücadelesini hiç bir bilgi almadan ve çarpıtarak anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayından kaldırılmasını istiyoruz"  şeklinde yapıldı.

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl'ün de kampanyaya destek olması dikkatlerden kaçmadı.

Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs
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